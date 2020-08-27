صور.. محافظ القليوبية يتفقد بدء أعمال تطوير شارع فريد ندا في بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، بدء أعمال تطوير شارع فريد ندا في مدينة بنها، بالتعاون مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

شارك في الجولة، رئيس مدينة بنها، ومدير تطوير العشوائيات والتطوير الحضري بالمحافظة، واستشاري المشروع ممثل الجهاز والشركة المنفذة، وذلك تزامنا مع احتفالات العيد القومي للقليوبية، واستكمالا لأعمال مخطط تطوير مدينة بنها.

Advertisements

وخلال الزيارة جرى اطلاع المحافظ على مخطط المشروع والذي يعمل على تحقيق السيولة المرورية بالشارع، مع الاستفادة من كافة الفراغات الموجودة في تحقيق أماكن انتظار سيارات علاوة على أعمال التنسيق الحضاري التي تتم وتعمل على الارتقاء بالناحية الجمالية وفقا لتوجيهات المحافظ المتكررة في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن مشروع تطوير شارع فريد ندا ممول من خلال الجهاز المركزي للتعمير بتكلفة ٢٠ مليون جنيه كمرحلة أولى والتي تبدأ من شارع هاني كامل حتى مطلع كوبري المصنع الحربي يتبعها مباشرة المرحلة الثانية حتى مدخل الطريق الزراعي وتتضمن أعمال رفع كفاءة كافة الحدائق التي تمر بمسار المشروع لتصبح متنفسًا حضاريًا لأبناء المدينة.

يأتي هذا المشروع ضمن مخطط تطوير مدينة بنها والذي يهدف إلى الارتقاء الحضاري بالعاصمة.

