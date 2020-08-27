أم وابنتها.. حبس متهمتين بالشروع في قتل محامية ببنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قررت نيابة مركز بنها، اليوم الخميس، حبس "س.ف.ع" ونجلتها "س.ص.ا" 4 أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد القانوني، لطعنهما محامية بسكين وإلقاء ماء به كلور على وجهها، أثناء تنفيذ المجنى عليها قرار المحامي العام بتسليم صغير لأمه.

ووجهت النيابة للمتهمتين، تهمة الشروع فى القتل والتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إشارة من المستشفى بوصول "د.ا" محامية مصابة بجرح قطعي في القدم وتعاني من قيء مستمر.

انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى، وبسؤال المجني عليها أفادت أنها كانت في قرية كفر الشيخ إبراهيم، صحبة أمين شرطة وعمدة القرية، لتنفيذ قرار المحامي العام لنيابات القليوبية، بتسليم طفل لأمه.

Advertisements

وأضافت أنهم فور وصولهم إلى منزل والد الطفل لتنفيذ القرار بأخذ الطفل، فوجئوا بسيدتين من المنزل ألقيا مياه بها كلور على وجهها وطعناها بآلة حادة في قدمها، وسرقا هاتفها المحمول، وبعد ذلك جرى نقلها إلى المستشفى.

توجهت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، تمكنت من ضبط السيدتين، وحررًا محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اقرأ أيضا:

رفضتا تسليم طفل لأمه.. طعن محامية على يد سيدتين في بنها