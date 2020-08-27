الجزائر تُسجل 400 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الخميس، تسجيل 10 وفيات و397 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة كورونا الدكتور جمال فورار، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ

43016، فيما ارتفع العدد الكلي للوفيات إلى 1475 حالة.

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وتماثل 271 شخصا للشفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد المتعافين إلى 30157، بينما

يخضع 28 مريضا للعلاج في وحدات العناية المركزة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.