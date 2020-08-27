لبنان يُسجل 689 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت ​​وزارة​ الصحة اللبنانية عن​ تسجيل 689 إصابة جديدة بكورونا​​ خلال ​الساعات​ الـ24 الأخيرة، 680 حالة منها تعود لمقيمين في حين أن 9 إصابات تعود لوافدين.

وقالت الوزارة إنها سجلت 7 حالات وفاة ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في لبنان إلى 146 حالة.

ولفتت في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، إلى ارتفاع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 14935 إصابة.

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كما أفادت بأن عدد حالات الشفاء وصل إلى 4133 شخصا، مشيرة إلى وجود 83 شخصا في العناية المركزة.

وأوضحت أن عدد الفحوصات التي تم

إجراؤها خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 9070 فحصا، 7809 منها تم اجراؤها في المختبرات و1261 في المطار.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.