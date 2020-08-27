تفشي فيروس كورونا في بريطانيا
أعلنت المملكة المتحدة اليوم الخميس، عن أعلى عدد يومي للإصابات بـ”كوفيد-19″ منذ 12 يونيو الماضي.
وكشفت بيانات الحكومة البريطانية عن إصابة 1522 شخصا بفيروس كورونا المستجد، مقابل 1048 حالة يوم الأربعاء.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية لتصل إلى 330368.
كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها سجلت 12 وفاة جديدة جراء عدوى فيروس كورونا المستجد، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في البلاد إلى 41477.
وشهدت بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة للإصابات اليومية وذلك في الوقت الذي تكثف فيه حكومة المملكة المتحدة، الفحوص لرصد الفيروس لتتمكن من احتوائه وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تسجل أعلى معدل في إصابات “كورونا” منذ 12 (حزيران/يونيو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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