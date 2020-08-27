بريطانيا تسجل أعلى معدل في إصابات “كورونا” منذ 12 (حزيران/يونيو)

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 07:33 مساءً - منذ 55 دقيقة

أعلنت المملكة المتحدة اليوم الخميس، عن أعلى عدد يومي للإصابات بـ”كوفيد-19″ منذ 12 يونيو الماضي.

وكشفت بيانات الحكومة البريطانية عن إصابة 1522 شخصا بفيروس كورونا المستجد، مقابل 1048 حالة يوم الأربعاء.

Advertisements

وأفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية لتصل إلى 330368.

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها سجلت 12 وفاة جديدة جراء عدوى فيروس كورونا المستجد، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في البلاد إلى 41477.

وشهدت بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة للإصابات اليومية وذلك في الوقت الذي تكثف فيه حكومة المملكة المتحدة، الفحوص لرصد الفيروس لتتمكن من احتوائه وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل.