“قاتل حاملات الطائرات”.. بكين تحذر الولايات المتحدة بصاروخها الجديد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 07:33 مساءً - منذ 39 دقيقة

في تطور عسكري مثير، أعلن الجيش الصيني في تصريح له اليوم الخميس أن بلاده لن تدع الولايات المتحدة الأمرريكية تثير المشاكل بعد الآن.

التصريح الصيني سبقه البارحة الأربعاء اختبار بكين لصاروخها الجديد وأطلقت عليه “قاتل حاملات الطائرات” “DF 21D” في بحر الصين الجنوبي

,قد أعلنت الصين أن جيشها أطلق صاروخين في بحر الصين الجنوبي، من بينهما “قاتل حاملات الطائرات”، الذي يعتقد محللون عسكريون أنه ربما تم تطويره لمهاجمة القوات الأميركية في المنطقة.

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ووفقا لصحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، في عددها الصادر اليوم الخميس، استهدف صاروخا “دي إف-26 بي” و”دي إف-21 دي”، اللذان أطلقا الأربعاء، منطقة تقع بين جزيرة هاينان الجنوبية وجزر باراسيل.

وجاءت عمليات الإطلاق الأربعاء بعد شكاوى صينية من دخول طائرة تجسس أميركية “منطقة حظر طيران” أعلنتها بكين خلال مناورة عسكرية قبالة ساحلها الشمالي، بحسب الأسوشيتد برس.

ويعتبر الصاروخ “دي إف-21” وأحدا من أكثر الصواريخ دقة، وأطلق عليه محللون عسكريون لقب “قاتل حاملات الطائرات” الذين يعتقدون أنه تم تطويره لاستهداف حاملات الطائرات الأميركية التي قد تكون منخرطة في صراع محتمل مع الصين.