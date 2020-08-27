كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 07:32 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلة أمريكية: اكتشافات الغاز في البحر الأسود لن تنقذ الاقتصاد التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية أن اكتشافات الغاز في البحر الأسود لن تنقذ الاقتصاد التركي .

وقالت فى تقريرها أن الرئيس رجب طيب أردوغان وصهره البيرق مخطئون إذا اعتقدوا أن اكتشاف الغاز سيكون الدواء الشافي لمشاكل تركيا الاقتصادية.

وبحسب التقرير، بلغ عجز الطاقة في الحساب الجاري لتركيا 34 مليار دولار في عام 2019، بانخفاض بنسبة 12 في المائة عن العام السابق. في حين أنهم قد يأملون في أن يملأ الغاز الطبيعي هذه الفجوة، فإن الغاز - الذي لن يجد معظمه طريقه إلى السوق في أي وقت قريب - لن يكون علاجا لجميع المشاكل الاقتصادية في تركيا".

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وكان أعلن الرئيس التركي في خطاب ألقاه على مستوى البلاد أن "تركيا اكتشفت أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في تاريخ تركيا في البحر الأسود. قال أردوغان: " عثرت سفينة الحفر الخاصة بنا، فاتح، على 320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في منطقة تونا -1.

وفي حديثه، قال وزير المالية بيرات البيرق، صهر أردوغان، إن الاكتشاف يمثل "حقبة جديدة" وأن "مشكلة عجز الحساب الجاري في تركيا ستكون خارج جدول الأعمال بفضل اكتشاف الغاز الطبيعي".