كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 07:32 مساءً - انت الان تقراء خبر نائب تركي معارض: أردوغان يستخدم أكاذيب الغاز قبل كل انتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد النائب البرلماني عن حزب الخير التركي المعارض، أوميت ديكباير، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن اكتشاف تركيا لمخزون كبير من الغاز الطبيعي بالبحر الأسود .

وقال فى تصريح نقله موقع تركيا الان ، إن السلطة تلجأ إلى مثل تلك الادعاءات مع اقتراب موعد الانتخابات ، مؤكدا في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن الاكتشاف المزعوم ليس الأكبر كما تقول السلطة التركية، مضيفا حكومة أردوغان دائمًا ما تلجأ إلى مثل هذه الادعاءات عند الضرورة ومع اقتراب الانتخابات.

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وأشار نائب حزب الخير ، إلى أن السلطة التركية اعتادت على مثل هذه الأخبار، فكل الاكتشافات تتعلق برواسب الغاز الطبيعي، وبشرى أردوغان الأخيرة تعد هي الثامنة من نوعها، وأن الاختلاف الوحيد يكمن في تغيير اسم المكان الذي ينبع منه الغاز من "تونا 1 " في السابق إلى "صقاريا " ، ودعا ديكباير، السلطة، في ختام تغريدته إلى الكف عن مثل هذه الأخبار، مطالبًا إياهم بعدم السخرية والاستهزاء بعقول الأتراك.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، قزعم خلال كلمة له، أمس الجمعة، أن تركيا ستبدأ حقبة جديدة من الآن " مضيفا أن 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود جرى اكتشافها، وستكون متاحة للاستخدام بحلول عام 2023.