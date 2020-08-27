عاجل.. 1221 إصابة جديدة بكورونا في المغرب وحصيلة الوفيات تتجاوز عتبة الـ1000

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1221 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 57085 حالة، منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي، أي بمعدل إصابة تراكمي بلغ 157.2 صابة لكل 100 ألف نسمة.

وكشف معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب، أن معدل الإصابة في الـ24 ساعة الماضية بلغ 3.4 لكل 100 ألف نسمة.

وأضاف المتحدث أنه تم تسجيل 27 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 1011 حالة.

وتم تسجيل 1315 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 41901 متعاف.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.