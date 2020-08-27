اخبار العالم

العدد 3275- 28 غشت

0 نشر
alyaoum24 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements
journal

العدد 3275- 28 غشت

المجلس الحكومي

رسميا.. حكومة “العثماني” تصادق على حل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته

العثماني وأمزازي بأحد مراكز الإمتحان بالرباط

أمزازي: منح إمكانية اختيار نمط التعليم الحضوري للأسر لا يعني التخلي عن مسؤوليتنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العدد 3275- 28 غشت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا