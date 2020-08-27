فنانو مصر يقدمون التعازي للمغاربة في وفاة ثريا جبران

نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر، الفنانة المغربية ثريا جبران وزيرة الثقافة سابقا، معتبرة إياها من رموز الفن في الوطن العربي.

وأصدرت النقابة الَمصرية، التي يترأسها الفنان أشرف زكي، بيانا، يوم أمس الأربعاء، جاء فيه: “يتقدم جموع فناني مصر بخالص التعازي للشعب المغربي الشقيق فى رحيل أحد عمالقة رموز الإبداع المسرحى فى الوطن العربى الفنانة القديرة “ثريا جبران”، التى تلقدت العديد من المناصب، وعلى رأسها وزيرة الثقافة المغربية”.

وأضاف البيان نفسه: “وتعد الفنانة الراحلة سيدة المسرح الأولى فى المغرب العربى تلك السيدة التى تركت عظيم الأثر فى وجداننا بمحبتها وعشقها لفنانى مصر والوطن العربى.. اللهم تغمدها بواسع رحمتك وألهمنا فى فراقها الصبر والسلوان”.

وسبق أن نعى وزيرة الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف، أول أمس الثلاثاء، ثريا جبران، معتبرا أن وفاتها خسارة للفن العربي عموما.

وفقدت الساحة الفنية، مساء الاثنين الماضي، ثريا جبران، بعد معاناة مع مرض السرطان، واسمها الحقيقي السعدية اقتيتيف، وتعد واحدة من أشهر فنانات المسرح، والدراما في المغرب، والعالم العربي، وتولت منصب وزيرة الثقافة عام 2007، فكانت بذلك أول فنانة عربية تتولى منصبا حكوميا، ولكنها طلبت إعفاءها منه عام 2009، بسبب أزمتها الصحية.