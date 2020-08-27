فيروس كوفيد-19 يواصل تربصه بالبرلمانيين.. برلماني آخر يعلن إصابته بالفيروس

لا يزال فيروس كوفيد-19 يتربص بعدد من البرلمانيين، الذين أصيبوا بالفيروس، ليشمل عددا من الأحزاب السياسية، على رأسها حزب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة.

وكشف محمد حجيرة، النائب البرلماني عن حزب لأصالة والمعاصرة، والأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة في فاس – مكناس، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال حجيرة في تدوينة نشرها على حسابه “فايسيوك”: “قد تأكدت إصابتي بفيروس كوفيد 19، أخضع الآن للبروتوكول العلاجي”.

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وأضاف المتحدث نفسه: “أطمئن جميع الأخوة، والأخوات، والأصدقاء، والمناضلين، والمناضلات، أنني بخير. لا تنسونا من دعواتكم”

وكانت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين،قد كشفت، أول أمس الثلاثاء، إصابتها بفيروس “كوفيد-19”.

وقالت أمينة ماء العينين، في تدوينة لها، عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إن إصابتها بالفيروس تأكدت، مشيرة إلى أنها بخير.

