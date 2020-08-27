بعد عساف وأبو جودة.. عربي آخر ينافس على لقب الأوسم في العالم!

دخل المصري، شريف فايد، قائمة المنافسين على لقب الأجمل في العالم لعام 2020، التي ينظمها موقع “tccandler” الأمريكي.
وأعلن tccandler ترشيح الإعلامي، وصانع المحتوى، ولاعب كرة القدم سابقا، شريف فايد، ضمن قائمة 100 أفضل وجه لعام 2020.
وسبق أن أعلن الموقع ذاته عن اسمين عربيين في الترشيحات نفسها للسنة الحالية، وهما خريج برنامج عرب أيدل، محمد عساف، ونجم ستار أكاديمي الأردني، ليث أبو جودة.
وَينافس فايد، وأبو جودة، وعساف، نجوم العالم على اللقب، من بينهم نجم كرة القدم، كريستيانو رونالدو، والممثل، ليوناردو ديكابريو، ونجم كرة القدم سابقا، ديفيد بيكهام، وعدد من النجوم من مختلف الجنسيات، والمجالات.
ولا يزال الاعلان عن الترشيحات مستمرا، بينما تعلن نتائج المسابقة، في أواخر شهر نونبر المقبل.
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