شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: تمكين المرأة سيظل أولوية أساسية والان مع التفاصيل

الخميس 27 أغسطس 2020 هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المرأة الإماراتية في يومها، مؤكداً أن الدولة تفخر بعطائها في الأسرة والمجتمع.

وقال، اليوم، في تغريدة على "تويتر": "نهنىء أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا بهذه المناسبة ونفخر بعطائهن في الأسرة والمجتمع، وتضحياتهن ودورهن في إنجازاتنا الوطنية النوعية ووقوفهن ضمن الخطوط الأمامية لمواجهة تحدي كورونا، ونؤكد أن تمكين المرأة سيظل أولوية أساسية".

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