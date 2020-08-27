قطر تعترف بوجود إتصالات على أعلى المستويات مع إسرائيل

الخميس 27 أغسطس 2020

إعترفت قطر بوجود إتصالات على أعلى المستويات مع إسرائيل، لكنها بررت ذلك بإنه لأجل قطاع غزة في فلسطين .



جاء ذلك على لسان سفيرها، محمد العمادي، الذي قال "نواصل التفاوض مع إسرائيل بشأن غزة"، مضيفا أن "اتصالات على أعلى المستويات تجري مع إسرائيل" بشأن القطاع.

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وكان السفير القطري محمد العمادي وصل إلى إسرائيل، الثلاثاء، والتقى مسؤولين إسرائيليين قبل دخول غزة.

جاء ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وفداً أمنياً من الجيش الإسرائيلي والموساد والشاباك (جهاز الأمن العام)، زار الدوحة لبحث الوضع في غزة مع المسؤولين القطريين.

وأوضحت أن قائد اللواء الجنوبي في الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هليفي، زار الدوحة مؤخرا برفقة ضباط أمن آخرين، وأنه عمل على بلورة تفاهمات لتسوية، أو لوقف إطلاق النار يوافق عليها قادة حماس في الخارج، المقيمون في العاصمة القطرية، خصوصا إسماعيل هنية، رئيس الدائرة السياسية، وصالح العاروري نائبه