شكرا لقرائتكم خبر عن قناة: تأجيل التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة إلى الاثنين المقبل والان مع التفاصيل

الخميس 27 أغسطس 2020 أكدت مصادر إعلامية تأجيل التوقيع على اتفاق السلام في السودان.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن مصادرها تأكيدها تأجيل التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة إلى الاثنين القادم

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