شكرا لقرائتكم خبر عن حتى تتفادي سيناريو بيروت .. الصين تفتيش المنشآت الكيماوية الخطرة والان نبدء بالتفاصيل

شرعت السلطات الصينية في إجراء جولة ثانية من عمليات التفتيش للمواقع الكيميائية الخطرة في أنحاء البلاد في أعقاب انفجار نترات الأمونيوم بمرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الجاري، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وتتركز عمليات التفتيش على مناطق صناعية، ومخازن لوجيستية، ومواني ومناطق رسو. وكانت مدينة تيانجين الساحلية محط اهتمام رئيسي حتى الآن، بعد خمس سنوات من وقوع انفجار بمنشأة تخزين خطرة هناك أسفر عن مقتل 165 شخصا.

وقالت وزارة إدارة الطوارئ الصينية اليوم الخميس إنه تم إغلاق 164 شركة في تيانجين هذا العام بسبب مخاطر السلامة، وأن خطة تحرك خاصة لمدة ثلاث سنوات قد تم وضعها للتعامل مع الانتهاكات المستمرة للسلامة والمواد الكيميائية الخطرة في المنطقة.