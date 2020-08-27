اصابة المعاون الاداري لمستشفى الجملة العصبية بفيروس كورونا

اعلن مستشفى الجملة العصبية في بغداد، الخميس، عن اصابة المعاون الاداري له بفيروس كورونا وقال بيان للمستشفى تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المعاون الاداري لمستشفى الجملة العصبية حامد شمخي اصيب بفيروس كورونا". وأضافت أن "اصابته جاءت بعد جهود كبيرة بذلها وقتال دام اشهر ضمن ابطال الصد الاول في مستشفى الجملة العصبية وضمن فرق الجملة العصبية لفحص الوافدين في الفنادق ومناوباته المستمرة بمستشفيات الحجر بابن الخطيب".

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