بالصور.. مشاهد غير مألوفة بين الزائرين في بغداد

رصدت عدسة الخليج 365، مشاهد عدّة من مراسم السابع من شهر محرم، التي أحياها مواطنون بغداديون وآخرون وفدوا من مدن أخرى، على مدينة الكاظمية الواقعة شمالي العاصمة، تعبيراً عن حزنهم إزاء واقعة استشهاد الإمام العباس بن علي "ع" التي تحل ذكراها في هذا التوقيت من كل عام هجري.

وتُظهر الصور التي التقطتها كاميرا الخليج 365، التزاماً لدى معظم الزائرين بارتداء الكمامات وإجراءات التباعد الاجتماعي، وهي مشاهد غير مألوفة تظهر للمرة الأولى في العراق، نظراً لتفشي فيروس كورونا المستجد هذا العام، والمساعي التي يبذلها العراقيون للوقاية منه. الصور أدناه بعدسة علي جاسم:

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