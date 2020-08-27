رونالدو يطمئن جماهير اليوفي ببقائه ويؤكد: سنغزوا ايطاليا واوروبا

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى تفكير البرتغالي كريستيانو رونالدو في الرحيل عن يوفنتوس، خاصةً بعد فشل النادي من جديد في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ، والتعاقد مع مدرب لم يبدأ حتى مشواره التدريبي “أندريا بيرلو”.ولكن نشر كريستيانو رونالدو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” رسالة لجماهير اليوفي يؤكد فيها استمراره مع الفريق، مشيراً إلى ان الفريق سيعمل على غزو إيطاليا وأوروبا والعالم أجمع بتحقيق جميع الألقاب الممكنة.

وتحدث رونالدو في رسالته قائلاً “بينما أستعد لموسم الثالث كلاعب في اليوفي، فإن روحي وطموحي أعلى من أي وقتٍ مضى، انتصارات، التزام، تفانٍ في العمل، واحترافية”.



وأضاف “مع كل قوتي، وبمساعدة زملائي في الفريق وجميع موظفي يوفنتوس، سنعمل مرة أخرى على غزو إيطاليا وأوروبا والعالم”.

وتابع “تحطيم الأرقام القياسية، وتخطي الحواجز، والفوز بالالقاب وتحقيق الأهداف الشخصية من أجل الوصول إلى أعلى المستويات والنجاح في جميع التحديات التي قد تعترض طريقنا”.

وأكمل “يجب أن نكون حاملي شغف يوفنتوس، وأن نرتقي إلى مستوى تاريخه، وباسمنا وقيمنا ومعاييرنا إلى أعلى مستوى ممكن”.

“نحن يوفنتوس، نحن الأبطال، لقد عدنا أقوى من أي وقتٍ مضى”.

