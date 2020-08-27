تسجيل 689 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

وقالت الوزارة إنها سجلت 7 حالات وفاة ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في لبنان إلى 146 حالة.

ولفتت في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، إلى ارتفاع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 14935 إصابة.

كما أفادت بأن عدد حالات الشفاء وصل إلى 4133 شخصا، مشيرة إلى وجود 83 شخصا في العناية المركزة.



وأوضحت أن عدد الفحوصات التي تم إجراؤها خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 9070 فحصا، 7809 منها تم اجراؤها في المختبرات و1261 في المطار.