الولايات المتحدة تحدد موعداً لإعادة عقوباتها على إيران

ونشر بومبيو اليوم الخميس تغريدة كتب فيها: "لقد أطلقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إجراء مدته 30 يوما لاستعادة كافة العقوبات الدولية ضد إيران بعد عجز مجلس الأمن عن دعم مهمته التي تكمن في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. ستتم إعادة فرض هذه العقوبات في منتصف ليل 20 سبتمبر بتوقيت غرينتش".وأضاف: "إذا عرض أي عضو في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول مواصلة رفع العقوبات، ستعارضه الولايات المتحدة. إذا لم يتم تقديم أي بهذا الشأن فالعقوبات ضد إيران ستستأنف على أي حال في 20 سبتمبر. وهكذا يعمل قرار مجلس الأمن رقم 2231".

وأعلن رئيس مجلس الأمن الدولي مندوب إندونيسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديان تريانشاخ جاني، عدم إمكانية تمرير مبادرة الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات على إيران، بعد أن عارض مجلس الأمن التحرك الأمريكي.