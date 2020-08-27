بالوثيقة.. مدير جديد لادارة المكتب الوطني للتصاريح الامنية

تنشر الخليج 365، وثيقة موقعة باسم مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي تتضمن تكليف علي عبد الحليم جواد مديراً جديداً لادارة المكتب الوطني للتصاريح الامنية. وادناه نص الوثيقة:

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