الصحة العالمية تتحدث عن لقاح آمن وتتوقع موت الكثير بسبب مناعة القطيع

وأوضحت كبيرة الخبراء في منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، أن أحسن طريقة لتحقيق مناعة شاملة تكون من خلال لقاح يخضع له 65 إلى 70 بالمئة من السكان.

ولفت مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، إلى أن برامج إخضاع السكان لفحوص كورونا على نطاق واسع استنزفت موارد كبيرة، إذ دعت المنظمة إلى التركيز على الحالات التي تظهر عليها أعراض.