حذرت الخارجية الروسية من أن النشر المحتمل للصواريخ الأمريكية متوسطة وقصيرة المدى في محتلف مناطق العالم، سيتسبب بجولة جديدة من سباق التسلح بما يحمله ذلك من تداعيات يصعب التنبؤ بها.
وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية "إن نشر الصواريخ الأمريكية متوسطة وقصيرة المدى في مناطق مختلفة من العالم سيكون خطوة محفوفة بالمخاطر ومزعزعة للاستقرار والأمن الدولي والإقليمي، كما أنه سيؤدي إلى جولة جديدة من سباق التسلح مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق".
وأضافت زاخاروفا أن "ظهور مخاطر صاروخية إضافية تهدد الأراضي الروسية سيسفر عنه رد فعل فوري من جانبنا".
وشددت زاخاروفا على أن الإجراء الوحيد المبرر هو البحث عن تسوية مقبولة للطرفين بالطرق السياسية والدبلوماسية، وأكدت أن موسكو منفتحة للعمل المتكافئ والبناء لاستعادة الثقة وتعزيز الأمن الدولي وتأمل في أن يتعامل الجانب الأمريكي مع هذا الأمر باهتمام وروح المسوؤلية.
وقالت: "أما بالنسبة للطرح الدعائي الجديد القديم حول العدوان الروسي المزعوم، فهذا ليس أكثر من محاولة أخرى لتشويه الحقائق، وتضليل الرأي العام الأمريكي والدولي، وحرف الأنظار عن الأعمال المدمرة للولايات المتحدة في الساحة العالمية".
كانت هذه تفاصيل خبر محوره الصواريخ.. الصراع الروسي الأميركي يعود الى الواجهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.