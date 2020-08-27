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علاء مهاوي يغادر الى القاهرة للالتحاق بمعسكر القيثارة

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2020-08-27 | 17:49

علاء مهاوي يغادر الى القاهرة للالتحاق بمعسكر القيثارة

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غادر مدافع نادي الشرطة علاء مهاوي، الى العاصمة المصرية القاهرة، للالتحاق بمعسكر الفريق.
ولم يتمكن مهاوي من المغادرة مع الوفد بسبب عارض طارئ في العشرين من اب الجاري.

ويستمر معسكر الفريق حتى نهاية الشهر الجاري استعداداً لاستئناف مباريات دوري ابطال اسيا.

وكان الشرطة قد حقق فوزه الاول تجريبياً خلال معسكره التدريبي المقام حالياً في القاهرة على فريق النجوم ( احد اندية الدرجة الاولى بعد الممتاز في ) بهدفين دون رد جاءا بامضاء كل من احمد جلال ومحمد مزهر.

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