بالأسلحة الثقيلة.. مليشيات السراح تمنع مظاهرات طرابلس

كشف مصدر أمني ليبي، مساء الخميس، عن انتشار واسع لمدرعات وآليات مسلحة تابعة لمليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج بميدان الشهداء، بوسط العاصمة طرابلس.

وقال المصدر لـ ”الخليج 365” إن قوة المليشيات المتمركزة هي خليط بين مليشيات "النواصي" ومرتزقة السوريين تابعين للمجلس الرئاسي غير الشرعي.

وبحسب المصدر ذاته، فإن انتشار المليشيات والمرتزقة بوسط العاصمة طرابلس استهدف منع المتظاهرين السلميين المنطويين تحت "حراك 23 أغسطس" من الوصول لميدان الشهداء والمطالبة بإسقاط حكومة الوفاق غير الشرعية.

وأفاد المصدر بوجود خلافات كبيرة في المجلس الرئاسي بخصوص التعامل مع الانتفاضة الشعبية، قائلا إن" السراج اختار مواجهة المتظاهرين بالحديد والنار لقتل ثورتهم."







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ومنذ، الأحد، يخرج آلاف الليبيين، في مظاهرات حاشدة بالعديد من مدن غربي البلاد، ضد حكومة السراج، اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية تحت شعار "ثورة الفقراء" بطرابلس والزاوية.

كما تشهد مصراتة، احتجاجات هي الأولى من نوعها في المدينة منذ العام 2015.

وسقط عدد من الجرحى إثر إطلاق نار من قبل قوات الأمن على المتظاهرين سلميًا في طرابلس، كما ألقي القبض على عدد من المنظمين.

ولاقى ذلك إدانات واسعة من منظمات محلية ودولية على رأسها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.

وأطلقت المليشيات التابعة لحكومة فايز السراج بطرابلس النار على متظاهرين قرب مقر مجلس الوزراء بطريق السكة بعد أن حاولوا اقتحامه واعتلى بعضهم أسواره.