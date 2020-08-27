مقتل 4 جنود في هجوم إرهابي وسط مالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش المالي مقتل 4 جنود وإصابة 12 آخرين، الخميس، في كمين نُسب إلى مسلحين متطرفين بين كونا ودوينتزا، بالقرب من موبتي، وسط البلاد.
وقال الجيش على مواقع التواصل الاجتماعي إن وحدة متخصصة في مكافحة الصيد الجائر تعرضت لكمين نصبه "إرهابيون"، مستخدما المصطلح الذي يشير به عمومًا إلى الجماعات المتطرفة.
وتعرض الجيش أيضا لأضرار مادية كبيرة وفق المصدر، الذي قال إنه غير قادر على تحديد الخسائر لدى من شنوا الهجوم.
وهي المرة الثانية التي تتكبد فيها قوات الأمن المالية مثل هذه الخسائر الفادحة منذ استحواذ الجيش على السلطة في انقلاب في أغسطس.
ولقي أربعة جنود ماليين حتفهم السبت في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور عربتهم في منطقة بوسط البلاد تعد إحدى بؤر العنف الرئيسية حيث قُتل آلاف الجنود والمدنيين منذ عام 2012 في مالي.
ويتزامن ذلك مع إعلان المتحدث باسم المجلس العسكري في مالي، جبريلا مايجا، الخميس، أن قادة الانقلاب أطلقوا سراح الرئيس المعزول إبراهيم أبوبكر كيتا.
وأطاح قادة عسكريون بالرئيس إبراهيم بو بكر كيتا في 18 أغسطس/آب الجاري الذي احتجزوه و15 مسؤولا مدنيا وعسكريا، بينهم رئيس البرلمان موسى تمبينيه، ورئيس أركان الجيش الجنرال عبد الله كوليبالي.
وانتشر العنف منذ عام 2015 إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
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