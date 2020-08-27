قتيلان في اشتباكات طائفية جنوبي بيروت والجيش يتدخل

شهدت جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، الخميس، اشتباكات طائفية أدت إلى مقتل اثنين وإصابة آخرين.



وتبادل أنصار حركة أمل و"حزب الله" الشيعيتين، إطلاق النيران مع سكان منطقة خلدة وهم من السنة في جنوب بيروت، على خلفية تعليق لافتة بمناسبة عاشوراء.

وأكد نشطاء حدوث اشتباك مسلح في خلدة بين أنصار الثنائي الشيعي، وعرب خلدة "السنة" في المنطقة الواقعة جنوب بيروت، وذلك على خلفية قيام مناصري لـ"أمل" و"حزب الله" الشيعة بتعليق لافتات مرتبطة بذكرى عاشوراء.

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وانتشرت مقاطع فيديو تظهر أشخاصاً يطلقون النار من أسلحة رشاشة وفردية، وتحدثت وسائل إعلام محلية بينها "إم تي في" عن سقوط قتيلين وثلاثة جرحى على الأقل.

وانتشر الجيش اللبناني في المنطقة، وألقت قواته القبض على عدد من المشتبه بهم.

وكانت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني ناشدت في بيان، قيادة الجيش للتدخل السريع في منطقة خلدة طلعة "الرمّال"، وطالبت بوضع نقطة ثابتة ومعزّزة.