"لملس" يعود لعدن.. وهزائم حوثية في معاقلهم بصعدة

عاد محافظ عدن أحمد حامد لملس، مساء الخميس، لممارسة مهامه من العاصمة اليمنية المؤقتة بعد نحو أسبوعين على أداء اليمين الدستورية، فيما تكبدت مليشيا الحوثي الانقلابية، خسائر فادحة في معاقلها الرئيسية بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.



ولدى وصوله مطار عدن الدولي، قال المحافظ لملس، في تصريحات لوسائل إعلام بينها ”الخليج 365”، إن المرحلة المقبلة، تستدعي تضافر الجهود من كافة الأطراف، والسعي لإنقاذ العاصمة المؤقتة.

ووعد المحافظ لملس، ببذل قصارى جهده لما فيه مصلحة عدن وأبنائها، وتوفير الخدمات الأساسية من المياه والكهرباء، والعمل على استتباب الوضع الأمني.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد أصدر، أواخر يوليو/تموز الماضي، قرارا بتعيين المحافظ أحمد حامد لملس محافظا لعدن، وأحمد الحامد مديرا للشرطة، ضمن تفاهمات اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

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وأدى لملس اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في الـ12 من أغسطس/آب الجاري، بالعاصمة السعودية الرياض، وعقد طيلة الفترة الماضية سلسلة لقاءات مع قيادات الدولة وعدد من سفراء الدول الغربية لدى اليمن.

وفي سياق آخر، تكبدت مليشيا الحوثي الانقلابية، الخميس، خسائر فادحة، في معارك بمعاقلها الرئيسية بمحافظة صعدة.

وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود بالجيش اليمني، محمد الباهلي، في بيان صحفي، إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع ميليشيا الحوثي شمال مركز مديرية باقم، فيما قامت وحدات أخرى بتنفيذ عملية هجوم خاطفة على جيوب لعناصر الميليشيا في مزارع "آل معيض".

وأسفرت المواجهات عن مقتل قناص حوثي وعدد من العناصر الانقلابية، فضلا عن استعادة كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.