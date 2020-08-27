الصين ترفض اتهامات امريكية ب"عسكرة" بحر الصين الجنوبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

رفضت الصین الیوم الخمیس اتھامات امریكیة ب"عسكرة" بحر الصین الجنوبي مستنكرة قیام واشنطن بفرض عقوبات على افراد وشركات صینیة تشارك في بعض مشروعات ببحر الصین الجنوبي.



Advertisements

وقال المتحدث باسم الخارجیة الصینیة تشاو لي جیان في المؤتمر الصحفي الیومي بحسب شبكة تلفزیون الصین الدولیة (سي.جي.تي.ان) ان "اعمال البناء والتشیید والمشروعات التي تشارك فیھا شركات صینیة في بحر الصین الجنوبي تقع بالكامل في نطاق سیادة الصین وعلى اراضیھا ولیس لھا علاقة بالعسكرة".

وشدد تشاو على ان "العقوبات الامریكیة ترقى الى مستوى التدخل السافر في الشؤون الداخلیة للصین وتنتھك القانون الدولي والمعاییر الاساسیة التي تحكم العلاقات الدولیة".

ودعا الولایات المتحدة الى "تصحیح خطئھا والتوقف فورا عن التدخل في الشؤون الداخلیة للصین" مؤكدا ان بلاده ستتخذ إجراءات صارمة لحمایة الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والافراد الصینیین.