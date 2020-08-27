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الرئيس الروسي يهدد بالتدخل في بيلاروسيا إذا تطلب الأمر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

الرئيس الروسي يهدد بالتدخل في بيلاروسيا إذا تطلب الأمر

متابعات_ الخليج 365

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس بتدخل بلاده في بيلاروسيا اذا تطلب الوضع الامني ذلك مطالبا في الوقت نفسه بمعالجة المشاكل القائمة بالوسائل السلمية

 

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وقال بوتين في تصريح للتلفزيون الروسي "ان بلاده ملتزمة بمعاهدة الدولة الاتحادية مع بيلاروسيا ومعاهدة الامن الجماعي بتقديم المساعدة العسكرية الى مينسك في حال بروز تهديدات لسيادة بيلاروسيا او حدودها والاستقرار فيها"

 

واضاف ان بلاده جهزت "قوات امنية وعسكرية للتدخل في بيلاروسيا بناء على طلب القيادة هناك" مشيرا الى ان هذه القوات ستتدخل فقط في حال خرجت الامور عن السيطرة ولجأت العناصر المتطرفة الى أعمال عنف وتخريب وحرق للمركبات ومنشآت الدولة"

 

وأوضح "ان الوضع حاليا لا يتطلب تدخل القوات الروسية" معربا عن امله كذلك "ان لا تكون هناك حاجة لاستخدامها"

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