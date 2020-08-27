شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكام الإمارات يهنئون رئيس مولدوفا بذكرى استقلال بلاده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات برقية تهنئة إلى إيغور دودون رئيس جمهورية مولدوفا وذلك بمناسبة يوم استقلال بلاده.

Advertisements كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس إيغور دودون. وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى إيون كيكو رئيس وزراء جمهورية مولدوفا بالمناسبة نفسها.

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