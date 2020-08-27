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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مريم المهيري: الإمارات نموذج عالمي ملهم في تمكين المرأة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أكدت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي بالإمارات، أن دولة الإمارات تمتلك نموذجاً عالمياً ملهماً ورائداً في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في كل المجالات وإتاحة المجال لها للتطور والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية.
وقالت المهيري، في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس/آب من كل عام، إن تمكين المرأة هو نهج غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي وفر للمرأة جميع السبل والممكنات للتطور والتسلح بالعلم والمعرفة لخدمة وطنها ومجتمعها.
وأضافت: "وفي ظل القيادة الرشيدة تتمتع المرأة الإماراتية بكافة الإمكانات التي تؤهلها للمشاركة في قيادة مسيرة الوطن والتخطيط لمستقبله وتعزيز مكانته على كل الصعد".
وأكدت أن جهود الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" باتت علامة فارقة في مسيرة تمكين المرأة في الإمارات والمنطقة والعالم.
وأشارت إلى أن بفضل جهود "أم الإمارات" أصبحت المرأة الإماراتية نموذجاً ملهماً لنساء العالم اللاتي استطعن خلال زمن قياسي من تحقيق إنجازات ونجاحات في كافة المجالات.
وقالت المهيري: "في يومها أقول لكل امرأة إماراتية أنتِ فخر الوطن وبهمتك وعطائك تصنعين التاريخ والمستقبل وتمهدين الطريق أمام الأجيال القادمة في مسيرتهم نحو تحقيق المزيد من التنمية والرخاء".
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