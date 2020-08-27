شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قناة: تأجيل التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة إلى الاثنين المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت مصادر إعلامية تأجيل التوقيع على اتفاق السلام في السودان.



ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن مصادرها تأكيدها تأجيل التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة إلى الاثنين القادم

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