المزروعي: المرأة أحد الرهانات لعبور الإمارات بقوة الـ50 عاما المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قال سهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، إن المرأة الإماراتية هي أحد الرهانات الحقيقية لعبور الإمارات بقوة واقتدار للخمسين عاما المقبلة بما تملكه من قدرات لتعزيز الفرص ومواجهة التحديات.



وأضاف أن قيادتنا الرشيدة فتحت كل الآفاق لتمكين المرأة الإماراتية بشكل غير مسبوق لتلعب دورا تاريخيا ومستقبليا في معادلة التنمية المـستدامة والتطـوير التي تعـمل الإمارات على ترسيـخها منذ قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر/كانون الأول العام 1971.

وهنأ المرأة الإماراتية بيومها الذي يوافق 28 أغسطس/آب من كل عام وذلك في كلمته خلال الجلسة الحوارية الافتراضية التي نظمتها وزارة الطاقة والبنية التحتية تحت عنوان "قيادات نسائية إماراتية رائدة" بحضور عدد من قياداتها وموظفيها.

Advertisements

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "وام" عن المزروعي قوله إن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في مختلف المجالات حيث تقلدت مختلف المناصب القيادية وسارت بخطى واثقة نحو قمم الإنجازات، مؤكدا أن اختيار شعار "التخطيط للخمسين.. المرأة سند للوطن" للاحتفال بيومها هذا العام في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم يحمل في طياته مضامين كثيرة أبرزها أن المرأة الإماراتية تؤدي دورا رائدا ضمن خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى مشاركة الكفاءات النسائية المواطنة الشابة في مشروع "مسبار الأمل" والتي كان لها الدور الفاعل في تحقيق الإنجاز التاريخي للإمارات المتمثل في التشغيل الآمن لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

ونوه بأن المرأة هي أيضا الموظفة في مواقع العمل المختلفة التي تحرص على أداء المهام المنوطة بها بكل اخلاص وتفان وهي جزء رئيس من منظومة العمل الوطني في المجالات كافة.

وأضاف " تعد المرأة كيانا راسخا في المجتمع يشهد لها التاريخ عن دورها في نهضة البلدان والشعوب والحضارات، ولقد كانت المرأة ولا زالت في الإمارات منذ عهد التأسيس شريكا أساسيا بقوة واقتدار في التنمية المستدامة و جزءا لا يتجزأ من منظومة عمل وطنية لتحقيق استراتيجيات بناء الدولة وتحقيق رؤيتها حيث حرصت على التميز العلمي في مختلف المجالات وأصبحت اليوم تساهم من خلال مهاراتها وكفاءتها في تنافسية دولة الإمارات في المحافل الدولية".