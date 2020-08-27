شراكة سعودية يمنية لتمكين ⁧‫المرأة‬⁩ اليمنية اقتصاديا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - A A ‏وقع المشرف العام على ⁧‫البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن‬⁩ السفير محمد آل جابر مذكرة تعاون مشترك مع مؤسسة فتيات ⁧‫مأرب‬⁩ المتخصصة بتنمية المرأة الیمنیة، برئاسة السيدة ياسمين القاضي، ‏بهدف تمكين ⁧‫المرأة‬⁩ اليمنية اقتصادياً، وتعدّ الأولى من نوعها للبرنامج في ⁧‫اليمن‬⁩. اليمن المرأة اليمنية

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