محافظ شمال سيناء يتابع ترتيبات عودة صلاح الجمعة في المساجد غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

تابع الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استعدادات مديرية الأوقاف بالمحافظة لعودة صلاة الجمعة في المساجد اعتبارًا من يوم غد الجمعة.

وأصدر المحافظ توجيهاته بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بناء على تعليمات الدولة بهذا الخصوص.

وأعلن المحافظ، أن الصلاة تقام في 588 مسجدًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة مؤكدًا على اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظًا على المصلين في مواجهة فيروس كورونا المستجد.