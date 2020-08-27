التعليم توضح أسباب وقف القبول والتحويلات بمدرسة مدينتي المتميزة "بيان رسمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا هاما بشأن مدرسة مدينتي المتكاملة المتميزة حول وقف التحويل أو القبول بالمدرسة أو النقل منها.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، أن تلك الإجراءات مؤقتة في إطار التعامل مع تعدد المخالفات والشكاوي ولحين تغيير الإدارة وإسنادها لإدارة جديدة والتي سيتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إلغاء هذه الإجراءات، خلال أيام، فور إسناد الأمر إلى الإدارة الجديدة.

وأكدت الوزارة، أن هذه الإجراءات المؤقتة لا علاقة لها بأي حال من الأحوال بالطلبة المقيدين في المدرسة، كما أنها تلتزم بعدم المساس بنمط التعليم القائم بالمدرسة أو فلسفته أو إلتزامات أولياء الأمور.