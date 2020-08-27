صور.. نائب محافظ القليوبية تشارك في الحفل الختامي لـ"السيدات يمضين قدما"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شاركت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الخميس، في الحفل الختامي للبرنامج التدريبي "السيدات يمضين قدما"، بالشراكة مع محافظة القليوبية، ومنظمة العمل الدولية (Ilo)، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن خطة المحافظة لتنمية القرى الأكثر احتياجا.

جاء ذلك بحضور وتنسيق المهندسة نجلاء الفرماوي مدير مكتب المبادرات والتواصل مع الشباب بمكتب المحافظ، والدكتور محمد علام نائب رئيس مجلس مدينة القناطر، وأحمد نجاح مسئول التدريب بجهاز تنمية المشروعات، ويمنى فهمي مديرة شركةthe market internet" وعبد الحليم جودة عبد الحليم، جهاز تنمية المشروعات ومدير التنسيق والمتابعة بالقليوبية.

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جرى تدريب السيدات على ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبحضور مسئولي بعض الجمعيات الأهلية بقرية أجهور الصغرى، وجمعية بذرة خير والتي استضافت التدريب في مقرها، وجمعية تنمية المجتمع المحلي وجمعية الإحسان ومؤسسة عامر الخيرية.

يشار إلى أنه تقدم للبرنامج حوالي 50 سيدة، وجرى اختيار 25 سيدة انطبقت عليهن الشروط وهي: "السن من 18 حتى 45 سنة، وشرط القراءة، وشرط الكتابة، أن يكون لديها مشروع أو تريد البدء في عمل مشروع".

يشار إلى أنه جرى الانتهاء من تدريب أكثر من 50 سيدة للنهوض بالمرأة داخل قرية الحسانية بطوخ على ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن خطة المحافظة لتنمية القرى الأكثر احتياجا.