صور.. محافظ أسيوط ورئيس هيئة الاستثمار يتفقدان منطقة عرب العوامر الصناعية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، يرافقه المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعض المصانع بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب.

جاء ذلك بحضور ياسر عباس رئيس خدمات المستثمرين بالهيئة، والمهندس عصام البحيري رئيس قطاع المناطق الحرة، واللواء ناصر العبد رئيس الإدارة المركزية للأمن بالهيئة، وتاج جلال رئيس مركز ومدينة ابنوب، ومدحت محمد حسن مدير ادارة الاستثمار بالمحافظة، وسعيد سالم رئيس الإدارة المركزية لفرع خدمات الاستثمار بأسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ولفيف من المعنيين بملف الاستثمار بأسيوط.

وتفقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظ أسيوط عددا من المشروعات والكيانات القائمة بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر ومنها، وتابع سير العمل بتلك الشركات وشاهد خطوط الانتاج بها، واستمع إلى شرح عن مراحل الإنتاج والتطور بتلك الكيانات التي توفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة، والتقى المسئولين عن تلك الشركات والعاملين بها مطالبًا بالتوسع وزيادة الإنتاج وضخ استثمارات جديدة بالمحافظة.

وأعلن محافظ أسيوط عن تقديمه كافة التسهيلات للمستثمرين بالمحافظة، ودعمه الكامل للمناطق الصناعية وترفيقها لجذب استثمارات جديدة وإتاحة الفرصة للشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ مؤكدا على عقده لقاءات مستمرة مع رجال الاعمال والمستثمرين بالمحافظة لبحث مطالبهم واحتياجاتهم وتذليل كافة العقبات للتوسع في تلك المشروعات ومضاعفة الاستثمارات.