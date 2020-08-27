بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين على "صحراوي البحيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب ٧ أشخاص في حادث تصادم اليوم الخميس، بين سيارتين إحداهما أجرة "تاكسي" وأخرى "ملاكي"، على الطريق الصحراوي، عند الكيلو 71 اتجاه الإسكندرية، مركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.

وأسفر الحادث عن إصابة "ليلى شهاب عادل ٣١ عامًا، عفاف عبد الرحيم سليم ٥٤ عامًا، محمد سيد محمد ١٣ عامًا، منى شهاب مصطفى ٢٧ عامًا، وفريدة سيد محمد ٤ أعوام، ولوجي سيد محمد ٩ أعوام، وشهاب عادل مصطفى ٥٨ عامًا، وجميعهم مقيمون في محافظة القاهرة.

جرى نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون، وحُرر المحضر اللازم.