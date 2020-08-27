"مش خط ايدها".. والد "رحمة" يروي قصة أزمتها مع كونترول الثانوي -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:

حالة من الحزن تعيشها أسرة الطالبة "رحمة" في محافظة دمياط، بعد ظهور نتيجة امتحانها لإتمام الشهادة الثانوية العامة، إلا أن والدها قرر اللجوء للقضاء للحصول على حق ابنته.

محمد علي سليمان، والد "رحمة"، الطالبة بمدرسة كفر سعد الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة كفر سعد التعليمية بدمياط، قال: "ابنتي متفوقة منذ صغرها في سنوات التعليم المختلفة، وكان الجميع ينتظر تحقيقها مركزًا متقدمًا في قائمة أوائل المتفوقين على مستوى الجمهورية، لكن ما حدث كان صدمة لكل من يعرفها، وعقب ظهور النتيجة تأكد أن خطأ وقع في درجاتها".

وأضاف والد "رحمة"، في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، "ابنتي حققت الدرجات النهائية في مادتي اللغة الإنجليزية والفرنسية، بينما حصلت على درجات النجاح في المواد الأخرى"، موضحًا: "قالت لي إنها ستحصل على الدرجة النهائية في الفيزياء، لكننا اكتشفنا إنها دور ثاني".

ويسرد تفاصيل معاناتها مع "الكونترول" الخاص بطلاب الثانوية، بالقول: "والدتها مديرة مدرسة التجريبية في كفر سعد، اصطحبت رحمة وراحت معها، اكتشفت إن خط كراسة الإجابة لا علاقة لها به، قدمنا تظلمات بعد ما اكتشفت إنها مش إجاباتها، مثلا موضوع التعبير مكتوب أربعة سطور فقط، كأن طالب في أولى ابتدائي اللي كتبه".

ويواصل سليمان حديثه – في أسى وحيرة – "قررنا نطلب الشئون القانونية بالكونترول، وهناك كتبت إقرارًا، ومسئول كبير لما شاف خطها قالها ارفعي قضية في القضاء الإداري، وبالفعل توجهت إلى القضاء وفي يوم 24 من الشهر الجاري كانت الجلسة الأولى".

Advertisements

يضيف والد الطالبة: "القاضي كان رحيمًا ومتعاونًا لأقصى درجة، تناقش مع رحمة وسألها مجموعة من الأسئلة وأبدى إعجابه بتفوقها واجتهادها، وقال لها اطمني وهحول الورق كله في جلسة 14 سبتمبر إلى الطب الشرعي للاستكتاب، وحقك مش هيروح طالما مش خطك".

وقال سليمان: "الغلاف الخاص بالكراسة بخط ابنتي، والإجابات لناس تانية، ده ظلم بيّن، وعايز حق بنتي، لأن حرام يروح لحد تاني". وتابع: "رحمة تعيش في حالة سيئة، فرحتها انكسرت، كانت النتيجة حسرة وصدمة ليها ولينا وللمدرسين ولأصحابها، حرام جهدها يروح لحد تاني، كان نفسها تدخل صيدلة، لكن كده حرام".

واختتم حديثه بالقول: "أثق في القضاء وإن عدل ربنا هيكون، ابنتي وتفوقها فخر لينا ولدمياط، وإن شاء الله حقها راجع".

وأقام محمد على سليمان، ولي أمر الطالبة رحمة محمد سليمان، طعنا أمام محكمة القضاء الإداري برأس البر ضد وزير التربية والتعليم بصفته، ووكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط بصفته، ورئيس الكونترول الرئيسي بالقاهرة بصفته، ورئيس الكونترول بقطاع المنصورة بصفته، ورئيس مكتب التنسيق بالجامعات بصفته.

وقال ولي الأمر في دعواه إن رحمة محمد على سليمان أدت امتحان إتمام الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 /2020 برقم الجلوس رقم 5882024 بمدرسة كفر سعد الثانوية المشتركة التابعة لإدارة كفر سعد التعليمية، شعبة علمي علوم، وحصلت على مجموع 258 درجة، وحصلت فى مادة اللغة العربية على 52/ 80 درجة والأحياء 60/38 والفيزياء 60/18 والكيمياء 60/30 والجيولوجيا 60/38 وحيث أنها لم تطمئن لذلك وعندما تقدمت بتظلم رقم 4212 بتاريخ 6 أغسطس الجاري فوجئت أن الأوراق جميعها والمتظلم عليها لا تخصها لا من قريب ولا من بعيد سوى الغلاف الخارجي.

وطالب الطاعن بإحالة الأوراق إلى الطب الشرعي واستكتاب الطالبة لإثبات حقها رفعا للظلم.