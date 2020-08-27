تعليم جنوب سيناء يحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في التفوق الكشفي

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

حصل توجيه التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، على المركز الأول على مستوى الجمهورية، في مسابقة التفوق الكشفي.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن التفوق يعد إنجازًا يتطلب المزيد من بذل الجهد والعمل، للحفاظ على هذا المستوى المشرف، خاصة أن تعليم وتدريب النشء على العمل الكشفي يربي شخصية مسئولة وواعية وطموحة، طبقًا لمنظومة الدولة الجديدة في التعليم التي تهتم ببناء شخصية الطالب معرفيًا ورياضيًا وأخلاقيًا، ليصبح قادرًا على تحديد أهدافه، ويتعامل مع تحديات العالم بثقة.

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وهنأ وكيل الوزارة، توجيه التربية الرياضية بالمديرية، على المراكز المتقدمة له في مسابقة التفوق الكشفي على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن مدرسة الصم وضعاف السمع بإدارة طور سيناء قد حصلت على المركز الأول مستوى أول مرحلة "الأشبال"، وحصلت مدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية بإدارة طور سيناء، على المركز الثاني مستوى أول مرحلة الكشاف المتقدم، وحصلت مدرسة طور سيناء الثانوية الصناعية، على المركز الثاني مستوى أول لمرحلة الكشاف المتقدم فني،

كما حصلت مدرسة طه حسين الإعدادية بإدارة طور سيناء على المركز الثالث مستوى أول، وحصلت مدرسة الزهور الابتدائية بإدارة طور سيناء على المركز الأول مستوى ثاني مرحلة الأشبال.