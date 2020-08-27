الجزائر تُرسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى النيجر

قررت الجزائر إرسال مساعدات إنسانية إلى النيجر بدءا من اليوم الخميس على متن ثلاث طائرات تابعة للقوات الجوية الجزائرية باتجاه المطار الدولي أغاديز، وتحوي 100 طن مواد غذائية وأدوية.

وقالت سعيدة بن حبليس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري في تصريحات

لها اليوم "قرر الرئيس عبد المجيد تبون في إطار حسن الجوار إرسال هذه المساعدات التضامنية إلى شعب النيجر خصوصا العائلات التي تعيش ظروفا صعبة في منطقة أغاديز".

وأوضحت بن حبليس أن هذه المساعدات تشمل 90 طنا من المواد الغذائية و10 أطنان من الأدوية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تظهر أن الرئيس تبون أراد إبراز تضامن الشعب الجزائري مع شعب النيجر الشقيق.

وأعربت عن امتنانها لوحدات الجيش لاستعدادها التام للمساهمة في إنجاح عمليات المساعدات الإنسانية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي.