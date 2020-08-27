روسيا تُبدي استعدادها لموجة ثانية من كورونا

صرّح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، بأن المستشفيات الروسية مستعدة لتقديم جميع المساعدات اللازمة للمرضى في حالة حدوث موجة ثانية من جائحة "كورونا" المستجد (كوفيد-19). وقال موراشكو، في حديث للصحفيين Advertisements نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الخميس، : "المؤسسات الطبية جاهزة؛ إذ انتهت فترة التنظيم سلفا، وتم إرساء مبدأ العمل المزدوج. ويجرى حاليا تسليم لقاح الانفلونزا". نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الخميس، : "المؤسسات الطبية جاهزة؛ إذ انتهت فترة التنظيم سلفا، وتم إرساء مبدأ العمل المزدوج. ويجرى حاليا تسليم لقاح الانفلونزا". يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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