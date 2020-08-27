بريطانيا تعتقل شخصاً للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب في ليبيريا

اعتقلت الشرطة البريطانية في العاصمة لندن شخصاً يُشتبه في ارتكابه جرائم حرب في ليبيريا بين عاميّ 1989 و2003، وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية أن

المشتبه به البالغ من العمر 45 عاماً، والذي لم يتم الكشف عن اسمه، اعتقلته قوات الشرطة في جنوب شرق العاصمة لندن صباح اليوم الخميس، وتم احتجازه في مقر للشرطة.

وقالت الشرطة البريطانية إن الاعتقال جاء طبقاً لاتهام بارتكاب جرائم حرب خلال الحربين الأهليتين الأولى والثانية في ليبيريا بين عاميّ 1989 و2003.