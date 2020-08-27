رومانيا تُسجل 1504 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في رومانيا، اليوم الخميس، تسجيل 1504 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 83150 شخصاً.
وذكرت صحيفة "رومانيا جورنال" على موقعها الإلكتروني نقلا عن السلطات
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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