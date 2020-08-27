الاتحاد البرلماني العربي يُدين اعتداءات تركيا على الأراضي السورية

دعا الاتحاد البرلماني العربي، تركيا إلى احترام حقوق الجوار والعلاقات التاريخية التي تربطها بالعالم العربي ووقف تدخلاتها فى الشأن السوري، مناشدًا المجتمع الدولى وهيئة الأمم المتحدة بالتدخل لوضع حد لتلك الاعتداءات.
وأدان الاتحاد- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الخميس- جميع الممارسات والاعتداءات التي تقوم بها تركيا على الأرض السورية، باعتبارها مخالفة للشرعية الدولية، داعيًا المجالس والبرلمانات العربية إلىإصدار مواقف تعبر عن رفض الاعتداء التركي.
وأكد الاتحاد وقوفه التام بجانب سوريا في الدفاع عن سيادتها ومواطنيها، معتبرًا أن تلك التدخلات من شأنها الدفع بالمنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار، في وقت يواجه فيه العالم حربًا ضد وباء كورونا.
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