أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بلغ 85 ألفاً و5 حالات ، والوفيات 650 والمتعافين 79 ألفاً و608، لتصل نسبة الشفاء إلى 93.6%. 93.6%. وأضافت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالي عدد المحتجزين في المستشفيات بلغ 425 والمحتجزين في Advertisements العناية المركزة 153 حالة. العناية المركزة 153 حالة. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عُمان: إجمالي إصابات كورونا بلغ 85 ألفاً و5 حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.